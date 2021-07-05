Украина расширила торговлю с 15 странами: Кулеба предлагает нарастить объемы с помощью профильных дипломатов

КИЕВ. 5 июля. УНН. За прошлый и этот год открыто и восстановлено доступ более 50 товарных групп украинской продукции на рынки 15 зарубежных стран. Об этом сообщил на Всеукраинском форуме "Украина 30. Международная политика" министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.

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"За прошлый и этот год мы в координации с другими органами власти открыли и возобновили доступ более 50 товарных групп украинской продукции на рынки 15 зарубежных стран", - сказал Кулеба.

При этом он не уточнил, о каких странах и товарах идет речь.

Детали

В частности, глава МИД отметил, что в 2021 году при содействии Совета экспортеров и инвесторов при МИД Украины уже 147 украинских компаний начали работу на новых иностранных рынках, 109 украинских компаний уже получили помощь дипломатов для участия в тендерах зарубежных стран и международных организаций.

"Мы работаем над тем, чтобы эти цифры продолжили расти в геометрической прогрессии. Для этого нам нужно подкрепить эффективные процессы, которые мы построили, не менее эффективными людьми. Поэтому сегодня делаем еще один беспрецедентный шаг", - добавил Кулеба.

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"Просто сейчас я объявляю открытый конкурс на 20 должностей дипломатов по вопросам торговли и инвестиций в посольствах по всему миру от Сенегала до Великобритании, от Латинской Америки до Юго-Восточной Азии. Министерство впервые так масштабно открывает двери именно на направлении торговли и инвестиций", - отметил глава МИД.

Ранее

Кулеба назвал ТОП-7 успехов украинской дипломатии в 2020 году.

Справка

5 июля стартовал Всеукраинский форум "Украина 30. Международная политика". Основными темами мероприятия, которое продлится в столице три дня, станут стратегические цели Украины, в частности интеграция в Европейский Союз и НАТО, практические измерения внешней политики, а также энергетическая безопасность. Сегодня форум открыл Президент Владимир Зеленский. Также выступит министр иностранных дел Греции Никос Дендиас.