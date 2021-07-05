Скандал со "слугой" Брагарем: нардеп говорит, был "чистый" при задержании, угрожает заявить на патрульных в ГБР

КИЕВ. 5 июля. УНН. Народный депутат от "Слуги народа" Евгений Брагар, о задержании которого после остановки авто патрульными сообщал УНН накануне, прокомментировал этот очередной скандал, передает УНН.

Цитата:

"Докладываю Вам, уважаемые подписчики, о состоянии рассмотрения служебного расследования относительно двух патрульных, которые после намека на взятку отвезли меня на наркологическую экспертизу. Установлено, что боди-камеры во время остановки ТС и общения со мной на месте были выключены (что логично, кто будет намекать на взятку при включенной боди-камере). Двое патрульных и их руководство были отстранены от работы на время служебного расследования", - отметил Брагар в Facebook.

По словам нардепа, за прошедшие сутки он "успел" сдать углубленный тест на употребление наркотических веществ и уже успел получить результат.

"Конечно, отрицательный. Сейчас мной готовится заявление в ГБР (как от физического лица, а не народного депутата) по данным патрульных. О дальнейшем развитии событий обязательно сообщу Вас", - добавил Брагарь.

Что было ранее

Как сообщал УНН, в субботу, 3 июля, в 22:00 в Дарницком районе Киева по адресу ул. Софии Русовой нарядом патрульной полиции было остановлено авто Toyota Camry, водителем которого оказался народный депутат Брагар Евгений.

Во время проверки документов у наряда полиции возникли вопросы относительно состояния водителя. Предложили проехать последнему к врачу-наркологу, на что нардеп добровольно согласился. После получения отрицательного результата в независимой лаборатории участники происшествия направились в Дарницкое управление для написания заявления на патрульных.

К слову

Это уже не первая скандальная история, в которую попал нардеп. Так, еще зимой 2020 года при обсуждении цены в платежках в эфире одного из телеканалов на ток-шоу Брагар предложил пенсионерам "продать собаку элитной породы" для того, чтобы денег хватило на оплату коммунальных услуг.

После чего некоторые пользователи Facebook, реагируя на заявления "слуги народа", начали флешмобы типа "#продайсобакусплатизагаз" и "#не_продам_свою_собаку".