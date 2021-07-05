Опрос: семь партий проходят в Раду

КИЕВ. 5 июля. УНН. Если бы выборы в парламент проходили в конце июня, в него бы прошли бы 7 партий. Наибольшую поддержку получила бы партия “Слуга народа”. Об этом говорится в результатах всеукраинского опроса общественного мнения, которое с 22 по 29 июня проводил Киевский международный институт социологии.

Детали

Опрос проводился методом собистого (“face-to-face”) интервью. Опросили 2031 респондента, проживающих в 107 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым).

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Наибольшую поддержку получила бы партия “Слуга народа” (20,6% среди тех, кто определился с выбором).

Второе место с примерно одинаковой поддержкой (в пределах статистической погрешности) “делят” “ОПЗЖ” (16,9%), “ЕС” (15%) и “Батькивщина” (14,7%). Также набирают более 5% “Сила и честь” (7%), РПЛ (5,7%) и “Украинская стратегия Гройсмана” (5,1%).

Дополнение

Напомним, по результатам аналогичного опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 4 по 9 декабря 2020 года, Зеленского готовы были поддержать 28% украинцев.