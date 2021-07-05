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Скандал со "слугой" Брагарем: глава Нацполиции заявил об отстранении двух патрульных и их руководства

Скандал со "слугой" Брагарем: глава Нацполиции заявил об отстранении двух патрульных и их руководства

КИЕВ. 5 июля. УНН. Глава Нацполиции Украины Игорь Клименко назначил служебное расследование по инциденту с задержанием патрульными народного депутата Украины Евгения Брагара, передает УНН.

О задержании Брагара после остановки автомобиля патрульными УНН сообщал накануне.

Игорь Клименко подтвердил, что патрульные полицейские, участвовавшие в конфликте, и их руководство отстранены от выполнения служебных обязанностей.

Цитата:

"Об инциденте с народным депутатом Украины. Моим приказом назначено служебное расследование. Патрульные полицейские, участвовавшие в конфликте, и их непосредственные руководители отстранены от выполнения служебных обязанностей", - сообщил Клименко на своей Facebook-странице.

Детали

Глава Нацполиции отметил, что лично встретился с Евгением Брагарем и выслушал его позицию.

"Сейчас Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины собирает все имеющиеся видеозаписи и свидетельства, чтобы установить полную и объективную картину события. Ведь бодикамеры на полицейских были выключены в начале инцидента, что является нарушением инструкции. За несколько дней получим и результаты экспертизы", - указал Клименко.

Он отметил, что правоохранители выступают за законность и объективность. "В случае установления нарушений со стороны полицейских они будут привлечены к ответственности по закону", - отметил глава Нацполиции.

Что произошло

Как сообщал УНН, в субботу, 3 июля, в 22:00 в Дарницком районе Киева по адресу ул. Софии Русовой нарядом патрульной полиции было остановлено авто Toyota Camry, водителем которого оказался народный депутат Брагар Евгений.

Во время проверки документов у наряда полиции возникли вопросы относительно состояния водителя. Предложили проехать последнему к врачу-наркологу, на что нардеп добровольно согласился. После получения отрицательного результата в независимой лаборатории участники происшествия направились в Дарницкое управление для написания заявления на патрульных.

Сам Брагар говорит, что прошел углубленный тест на употребление наркотических веществ, который, по его словам, оказался отрицательным, и добавил, что заявит на патрульных к ГБР.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко отметил необходимость установления всех обстоятельств задержания полицейскими народного депутата Евгения Брагара из фракции "Слуга народа", и добавил, что сейчас проводится служебная проверка действий двух патрульных полицейских.

Источник: УНН
Теги: полиция, Слуга народа
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