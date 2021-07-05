Зеленский завтра отправится в Литву. В программе - встреча с президентом Евросовета

КИЕВ. 5 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский 6-7 июля посетит с визитом Литовскую Республику для участия в 4-й международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая состоится в Вильнюсе, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

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Во время визита также запланировано проведение переговоров главы Украинского государства с Президентом Литвы Гитанасом Науседой и Президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

Кроме того, в рамках визита Владимир Зеленский по приглашению Президента Литовской Республики примет участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня государственности Литвы.

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В июле у Зеленского запланирован целый ряд встреч.

Так, канцлер ФРГ пригласила Зеленского посетить Берлин 12 июля для обсуждения ряда вопросов двусторонних отношений Украины и Германии и процесса мирного урегулирования на Донбассе.

Кроме того, в июле ожидается встреча Зеленского и президента США Джо Байдена в Вашингтоне.