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Нардеп Ивченко о своем визите в США: обсудим с сенаторами и крупным бизнесом инвестиции в Украину

Нардеп Ивченко о своем визите в США: обсудим с сенаторами и крупным бизнесом инвестиции в Украину

КИЕВ. 5 июля. УНН. Посол Фонда ООН по Глобальному Устойчивому Развитию народный депутат Вадим Ивченко во время визита в США по приглашению сенаторов обсудит сотрудничество и дальнейшие инвестиции в Украину, в частности с большим американским бизнесом. Об этом он рассказал в эфире телеканала LIVE, информирует УНН.

Цитата

“Я в июле улетаю в Вашингтон — по приглашению сенаторов, например, сенатора Джеймса Макговерна, который сделал список Магницкого... Меня приглашают как нардепа, который семь лет активно сотрудничает, в частности, с украинским бизнесом”, — сообщил Вадим Ивченко.

Детали

Вместе с тем парламентарий отметил, что США являются самым перспективным международным партнером Украины.

“США сегодня — это тот партнер, который стратегически и сильно старается помогать Украине. У них не такое тесное сотрудничество с РФ, как, например, в Германии и Франции, у них есть мощные возможности в военной сфере... То есть США — это тот партнер, которого нужно держаться ради того, чтобы достичь и вступления в НАТО, и полноправного членства в ЕС, и многих других перспектив от сотрудничества”, — считает Ивченко.

Нардеп отметил, что во время встреч с сенаторами и большим американским бизнесом запланировано обсуждение перспектив американских инвестиций в украинскую экономику.

Дополнение

Напомним, что народный депутат Вадим Ивченко стал официальным уполномоченным послом проекта Европейского Совета “Европейский Шелковый путь” и уполномоченным представителем Фонда ООН по Глобальному Устойчивому Развитию.

Источник: УНН
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