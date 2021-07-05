Нардеп рассказал, чего ожидать от визита Зеленского в США

КИЕВ. 5 июля. УНН. США являются стратегически одним из важнейших международных партнеров Украины, поэтому от первого визита Президента Владимира Зеленского в Соединенные Штаты Америки ожидается углубление и укрепление сотрудничества в различных сферах. Об этом в эфире телеканала LIVE рассказал посол Фонда ООН по Глобальному Устойчивому Развитию и заместитель главы партии "Батькивщина" народный депутат Вадим Ивченко.

Цитата:

"Это будет первый визит. Мне хотелось бы, чтобы он был плодотворный, а Президент был готов и знал, каким образом сотрудничать с американским президентом (Джо Байденом - ред.), Белым домом, конгрессом. И чтобы это сотрудничество было крепче не только в политическом плане, но и в экономическом и инвестиционном", - считает Ивченко.

Детали

Парламентарий подчеркнул, что очень важным является углубление сотрудничества между США и Украиной, особенно, если речь идет об американских инвестициях в переработку продукции или касается, например, локализации производства.

Дополнение

Напомним, нардеп Вадим Ивченко рассказал, что во время своего визита в США по приглашению сенаторов в июле обсудит сотрудничество и дальнейшие инвестиции в Украину, в частности с большим американским бизнесом.

Контекст

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сегодня, 5 июля, во время Всеукраинского форума "Украина 30. Международная политика" сообщил, что США вскоре сообщит даты визита Президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон.