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Нардеп рассказал, чего ожидать от визита Зеленского в США

Нардеп рассказал, чего ожидать от визита Зеленского в США

Вадим Ивченко

КИЕВ. 5 июля. УНН. США являются стратегически одним из важнейших международных партнеров Украины, поэтому от первого визита Президента Владимира Зеленского в Соединенные Штаты Америки ожидается углубление и укрепление сотрудничества в различных сферах. Об этом в эфире телеканала LIVE рассказал посол Фонда ООН по Глобальному Устойчивому Развитию и заместитель главы партии "Батькивщина" народный депутат Вадим Ивченко.

Цитата:

"Это будет первый визит. Мне хотелось бы, чтобы он был плодотворный, а Президент был готов и знал, каким образом сотрудничать с американским президентом (Джо Байденом - ред.), Белым домом, конгрессом. И чтобы это сотрудничество было крепче не только в политическом плане, но и в экономическом и инвестиционном", - считает Ивченко.

Детали

Парламентарий подчеркнул, что очень важным является углубление сотрудничества между США и Украиной, особенно, если речь идет об американских инвестициях в переработку продукции или касается, например, локализации производства.

Дополнение

Напомним, нардеп Вадим Ивченко рассказал, что во время своего визита в США по приглашению сенаторов в июле обсудит сотрудничество и дальнейшие инвестиции в Украину, в частности с большим американским бизнесом.

Контекст

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сегодня, 5 июля, во время Всеукраинского форума "Украина 30. Международная политика" сообщил, что США вскоре сообщит даты визита Президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон.

Источник: УНН
Теги: США, Украина, Батькивщина, Президент, нардепы, Владимир Зеленский
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