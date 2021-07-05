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Украина вместе с США и ЕС проведут в ООН заседание на тему противодействия дезинформации

Украина вместе с США и ЕС проведут в ООН заседание на тему противодействия дезинформации

КИЕВ. 5 июля. УНН. Украина 7 июля вместе с США, Литвой, ЕС, Республикой Корея, Коста-Рикой, Ганой и при участии Департамента глобальных коммуникаций Секретариата ООН проведут в штаб-квартире ООН онлайн-заседание высокого уровня на тему “Проверка фактов как глобальная практика по противодействию дезинформации и ложным сведениям”, передает УНН со ссылкой на МИД.

Детали

В заседании примут участие, в частности, первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, заместитель министра иностранных дел Литвы Арнольдас Пранкевичюс, т.в.о.руководителя департамента ООН по глобальным коммуникациям Махер Нассер, представитель отдела по борьбе с недостоверной информацией компании Facebook, руководители дипломатических миссий иностранных государств, международные и украинские аналитики и эксперты, сообщили в МИД.

"Цель мероприятия ознакомить государств-членов ООН и неправительственные организации с лучшими практиками проверки фактов и источников информации как эффективного инструмента противодействия распространению дезинформации и ложных сведений. Участники сосредоточат внимание на деятельности онлайн-платформ и современных тенденциях борьбы с дезинформацией, обсудят дальнейшие меры в рамках Глобальной недели медийной и информационной грамотности в октябре", - сообщили в ведомстве.

Начало мероприятия в 17.00 по киевскому времени.

Ранее

Украина произнесла совместное заявление о негативном влиянии дезинформации на права человека от имени почти шестидесяти государств, в том числе США, Великобритании, Франции, Германии, Японии, Латвии, Литвы, Польши, во время работы 47-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве.

Источник: УНН
Теги: ООН, США, Украина
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