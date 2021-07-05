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ООС: из-за обстрела погиб один военный, еще трое ранены

ООС: из-за обстрела погиб один военный, еще трое ранены

КИЕВ. 5 июля. УНН. В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе в результате обстрела погиб один украинский военный и еще трое получили ранения, сообщает УНН со ссылкой на штаб ООС.

Цитата:

"Сегодня, 05 июля, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", - сообщили в штабе.

Детали

В результате обстрела один военнослужащий погиб, трое получили ранения.

Украинские защитники были срочно эвакуированы и доставлены в лечебное учреждение.

На месте происшествия работают представители военной части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВС Украины.

Как отметили в штабе, о действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Дополнение

В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики трижды нарушили режим прекращения огня.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, обстрелы, ООС
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