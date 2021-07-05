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Смертельные обстрелы на Донбассе: Украина направила ноты в ОБСЕ

Смертельные обстрелы на Донбассе: Украина направила ноты в ОБСЕ

КИЕВ. 5 июля. УНН. На Донбассе участились грубые нарушения "режима тишины". За два дня во время обстрелов погибли двое украинских военных. Как сообщили в Украинской делегации в ТКГ, соответствующие ноты протеста направлены в ОБСЕ, передает УНН.

Детали

В ТКГ напомнили, что за несколько предыдущих дней участились случаи грубых нарушений противником режима прекращения огня в том числе с применением противником вооружения, запрещенного минскими договоренностями.

Самое опасное в этом то, что обстреливают русские войска обстреливают населенные пункты, в частности, Авдеевку.

Цитата

"Сегодня в результате огня противника один военнослужащий погиб, трое получили ранения. Накануне погиб еще один украинский военнослужащий. Соответствующие ноты протеста направлены в ОБСЕ, Украинская делегация в ТКГ начнет свое завтрашнее заседание по этой теме, используя свои дипломатические возможности для возвращения к полному соблюдению режима прекращение огня", - говорится в сообщении.

Добавим

Также вопрос грубых нарушений оккупационными войсками режима прекращения огня будет поставлен в ходе консультаций в рамках Норманского формата, отметили в ТКГ.

Напомним

Сегодня в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе в результате обстрела погиб один украинский военный и еще трое получили ранения.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Украина, обстрелы
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