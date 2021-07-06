Джапарова: несмотря на возвращение РФ в ПАСЕ - политика непризнания аннексии Крыма закреплена в более чем 10 решениях организации

КИЕВ. 6 июля. УНН. Несмотря на возвращении делегации РФ в Парламентскую Ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), политика непризнания попытки аннексии официально закреплена в более 10 решениях ПАСЕ и ряде резолюций. Об этом сообщила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова во время форума “Украина.30”, передает корреспондент УНН.

Детали

Джапарова сообщила, что несмотря на возвращение российской делегации в Парламентскую Ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), политика непризнания попытки аннексии официально закреплена в более 10 решениях ПАСЕ. С начала оккупации Европейский парламент принял 5 резолюций, посвященных Крыму, и 24 резолюции, где тематика Крыма среди положений таких документов.

Также в сентябре Украина ожидает, что Европарламент вернется к вопросу принятия специальной резолюции по ситуации в Крыму, которая должна стать “документом по поддержке процесса деоккупации Крымского полуострова”, добавила Джапарова.

Спикер также отметила, что Украина инициировала судебный процесс против России по применению международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации и международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, который проходит в международном суде ООН.

“Отдельным треком являются иски в Европейский суд по правам человека. Решение ЕСПЧ от 14 января этого года — приняты к рассмотрению по существу 11 жалоб, поданных Правительством Украины, что приближает ответственность государства-агрессора за совершенные противоправные деяния. Кроме того, в производстве ЕСПЧ находится более 6 800 индивидуальных заявлений связанных с событиями в оккупированном Крыму и ОРДЛО”, — отметила спикерка.

Напомним

В Министерстве иностранных дел Украины отметили, что закон президента России Владимира Путина о блокировании акватории в Керченском проливе пренебрегает правами Украине как прибрежного государства по Черного и Азовского морей и Керченского пролива.



1 июля Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий Росгвардии “блокировать территории и акватории объектов для пресечения попыток незаконного проникновения”.

С 24 апреля Россия запретила проход иностранных военных кораблей и других государственных судов в трех районах Черного моря.



Добавим

Парламентская ассамблея Совета Европы в среду, 23 июня, приняла резолюцию о защите прав крымских татар, проживающих в аннексированном Россией Крыму, а также в очередной раз подтвердила, что не признает оккупацию Крыма и Севастополя Россией.