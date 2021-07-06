Решение по делу "скифского золота" ожидают 14 сентября - Джапарова

КИЕВ. 6 июля. УНН. Украина ожидает решения Апелляционного суда Амстердама относительно дела "скифского золота" 14 сентября 2021 года. Об этом сообщила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова во время форума "Украина 30. Международная политика", передает корреспондент УНН.

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"В декабре 2016 года Окружной суд Амстердама принял решение по делу, фактически признав, что эта коллекция подлежит возврату на территорию Украины. Однако, фантомные крымские музеи, управляемые из Москвы, обжаловали это решение. И уже в этом году, 14 сентября, мы ожидаем решения апелляции", - сообщила Джапарова.

Детали

Заместитель министра иностранных дел подчеркнула, что сейчас в нидерландских судах Украина требует возвращения более чем полтысячи музейных предметов, государственной части музейного фонда Украины.

Ранее отмечалось, что принятие решения по делу "скифского золота" ожидается до 31 августа.

Контекст

14 декабря 2016 года Окружной суд Амстердама объявил решение о необходимости вернуть экспонаты Украине.

Суд признал, что предметы спорной музейной коллекции являются культурными ценностями, которые незаконно находятся на территории Нидерландов. Суд отметил, что музейные артефакты принадлежат государству Украина, которое имеет право требовать возврата музейной коллекции на основании положений Конвенции ЮНЕСКО.

Апелляционный суд Амстердама 11 марта 2019 года начал рассмотрение апелляционной жалобы музеев оккупированного Крыма по решению о возвращении в Украину "скифского золота". В июле того же года суд Амстердама отложил вынесение решения по "скифскому золоту".

В октябре 2020 году в Амстердаме удовлетворили ходатайство Украины об отводе одного из судей по делу о "скифском золоте". Как сообщили тогда в МИД, отвод состоялся из-за сомнений в непредвзятости судьи.

22 апреля Апелляционный суд Амстердама возобновил слушания по делу о "скифском золоте", назначив нового судью для рассмотрения дела.