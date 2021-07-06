Свежий электоральный рейтинг: в Раду проходят четыре партии, антирейтинг Зеленского - 27%

КИЕВ. 6 июля. УНН. В случае выборов в Верховную Раду в ближайшее время, барьер в 5% для попадания в парламент преодолели бы по меньшей мере четыре политических партии. В то же время, Президент Владимир Зеленский нарастил поддержку в президентском рейтинге, хотя и имеет 27% антирейтинга. Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного в течение 30 июня - 3 июля, передает УНН.

Детали

Парламентский рейтинг возглавляет партия "Слуга народа", которую готовы поддержать 24,9% (против 22,9% в апреле) среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором. За партию "Европейская солидарность" - 13,5% (против 14,6%), "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 12,8% (против 14,2%), "Батькивщина" - 12,3% (против 12 9%). Рейтинг других политических сил значительно ниже - менее 5%.

В то же время, если бы в ближайшее время состоялись выборы Президента, то 29,1% проголосовали бы за Владимира Зеленского (против 24,9% в апреле) среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором. 13,4% поддержали бы Петра Порошенко (против 13,1%), 12,5% (против 11,9%) - Юрия Бойко, 11,3% (против 12,1%) - Юлия Тимошенко. Поддержка других кандидатов ниже 9%.

Моделирование второго тура президентских выборов дало следующие результаты. Президент Зеленский побеждает во всех возможных вариантах с ближайшими оппонентами. Так, в паре Зеленский-Порошенко результат 65% против 35% (среди тех, кто намерен голосовать и определился с выбором). В паре Зеленский-Тимошенко - 61% против 39%, в паре Зеленский-Бойко - 66% против 34%.

Антирейтинг возглавляет Порошенко: 45% не проголосовали бы за него ни при каких обстоятельствах. 36% не проголосовали бы за Бойко, 32% - Тимошенко, 27% - Зеленского, 24% - Олега Ляшко. В опросе за апрель такого вопроса нет.

Справка

Опрос проводился 30 июня - 3 июля среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.