В МИД РФ "не исключают" участия США в процессе урегулировании ситуации в Украине

КИЕВ. 6 июля. УНН. Москва не исключает подключение Вашингтона к процессу мирного урегулирования в Украине, но все зависит от подхода американцев на этом направлении. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью журналу “Международная жизнь”, фрагмент которого опубликован во вторник на сайте издания, передает УНН.

Детали

По его словам, представить конструктивный вклад США в работу по Украине в минском формате якобы сложно. “Никакого желания считаться с нашими подходами и с нашими оценками мы не наблюдаем. Естественно, с такой позицией сложно себе представить конструктивный американский вклад в работу, например в минском формате, — сказал он. — Хотя в прошлом, опыт подключения американцев к этим усилиям был”.

Замминистра заявил, что саммит РФ — США в Женеве не внес ясность в этот вопрос. “Здесь могут быть разные опции. Это зависит от того, кто конкретно с американской стороны будет назначен главным координатором соответствующих усилий. Пока ясности на этот счет нет. И саммит в Женеве не добавил никаких штрихов в эту картину — черно-белую и одномерную. Мы со своей стороны ничего не исключаем. Все зависит от того, получится ли у американцев сформировать более объемный, предметный, трезвый, спокойный и ответственный подход ко всему тому, что происходит и на Донбассе, и вокруг Украины в целом”, — сказал Рябков.

Требования российской стороны к участию США

Россия не будет против подключения США к урегулированию в Украине, если Вашингтон не будет навязывать свои подходы, заявил он.

“Мы вообще не должны следовать представлениям американцев, они оторваны от действительности, они игнорируют и реальность на земле в значительной мере, и те договоренности, которые достигались на высшем уровне, — сказал Рябков. — Соответственно, просто по прихоти кого-то подстраиваться под такие подходы мы не можем. Если мы заметим, что в этих походах намечаются какие-то изменения, что происходят сдвиги, то тогда можно сказать, что мы не против”.

Рябков решил сказать, что для того, чтобы РФ и США сотрудничали в вопросе украинского урегулирования, необходима готовность Вашингтона работать “в реальной системе координат, а не в режиме навязывания всем собственных представлений о том, что хорошо и что плохо, что должна и не должна делать Россия”. “Дело в том, что нет политической воли это делать, есть политическая воля выставлять в ложном свете ту линию, абсолютно отвечающую положениям минского Комплекса мер, которую проводит Москва. Это четко заметно”, — добавил дипломат.

Дополнение

Ранее представитель Украины в ТКГ Сергей Гармаш заявил, что участие США в Нормандском формате, что могло бы укрепить переговоры, малореалистично.

Во второй половине июня госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью сообщил, что Вашингтон готов оказать помощь в поддержке минского процесса по Украине, если этого будет хотеть, в том числе, и Россия.

Он сказал, что Вашингтон в 2015 и 2016 годах согласился с тем, что “нормандский формат” в составе России, Германии, Франции и Украины — основная платформа для решения кризиса. “Однако результаты минских переговоров, к сожалению, не были выполнены по большей части российской стороной, хотя именно это и был лучший путь для шага вперед”, — сказал Блинкен.