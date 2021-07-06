Нардеп спрогнозировал вероятность внеочередных президентских выборов

КИЕВ. 6 июля. УНН. Заместитель главы партии "Батькивщина" народный депутат Вадим Ивченко в эфире телеканала "Прямой" спрогнозировал вероятность проведения досрочных президентских выборов, передает УНН.

Цитата:

"По поводу президентских выборов нужно думать: чем быстрее Зеленский будет их проводить, тем больше шансов у него избраться на второй срок. Если он еще год-полтора потянет, то его личный рейтинг будет уже не 30%, а 15%. А 15% сегодня имеют лидеры всех политических сил - и "Батькивщины", и "Европейской солидарности", и ОПЗЖ. Все они будут уже на одном уровне идти на президентские выборы. выгодно ли это Президенту? Наверное, нет", - предположил Вадим Ивченко.

Детали

Также народный депутат спрогнозировал, когда вероятно будет приниматься решение о проведении внеочередных президентских выборов.

"По моему глубокому убеждению, мы все же осенью будем четко понимать, будут ли в следующем году президентские. И чем горячее будет осенью, тем быстрее будут президентские выборы", - подытожил Ивченко.

Дополнение

Напомним, ранее нардеп Вадим Ивченко заявил, что правящее монобольшинство ведет страну не в том направлении, попутно уничтожая баланс ветвей власти.

Он также поставил пять критически важных вопросов к власти относительно открытия рынка земли.