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Беларусь запретила трансляцию двух украинских телеканалов

Беларусь запретила трансляцию двух украинских телеканалов

КИЕВ. 6 июля. УНН. Беларусь 5 июля аннулировала разрешение на распространение контента украинских телеканалов UA и KVARTAL TV на территории своей страны. Об этом пишет УНН со ссылкой на Министерство информации Беларуси.

Детали

Основанием для принятия решения стало нарушение действующего законодательства в части, касающейся специализаций иностранных СМИ. В эфире украинских телепрограмм обнаружили рекламу, которая не заявлена при получении разрешений на вещание.

Дополнение

Телеканал “Беларусь 24” исключили из перечня разрешенных для ретрансляции в Украине 10 июня из-за размещения в его аудиовизуальных произведениях, запрещенных для демонстрации на территории Украины. В частности, из-за фильмов с участием актеров, внесенных Министерством культуры и информационной политики в перечень лиц, которые угрожают национальной безопасности нашего государства.

Министерство информации Беларуси остро отреагировало на решение Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Украины о прекращении трансляции госканала “Беларусь 24”. Там убеждены, что такой поступок Украины является “очередным недружественным жестом в отношении белорусских СМИ”.

Источник: УНН
Теги: Украина, Беларусь
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