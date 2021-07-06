Британские обозреватели прогнозируют снижение эффективности НАБУ

КИЕВ. 6 июля. УНН. "Антикоррупционная инфраструктура" Украина, в состав которой входят НАБУ, САП и ВАКС, может снизить эффективность своей работы. Об этом говорится в исследовании британского аналитического центра "Chatham House", автором которого является аналитик Джон Лоф, передает УНН.

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"Антикоррупционная инфраструктура, созданная в 2014 году, вероятно, столкнется с дальнейшими усилиями по ограничению эффективности ее работы", - говорит Лоф.

Детали

Работа украинских антикоррупционных органов время от времени политизируется, продолжил Лоф. Правоохранителей часто используют для преследования политических оппонентов власти, пишет аналитик, уточняя, что именно этот фактор может повлиять на снижение работы антикоррупционных органов, в том числе - НАБУ.

"Для международных партнеров Украины будет важно внимательно следить за развитием событий и при необходимости вмешиваться для защиты независимости этих институтов", - резюмировал Лоф.

Дополнение

О том, что НАБУ уже "пробуксовывает" в эффективности, свидетельствует масштаб коррупции в "Укрзализныци". Борьбу с коррупцией на предприятии детективы бюро запустили в далеком 2017 году. Тогда директор бюро Артем Сытник заявил, что расследованием злоупотреблений в "Укрзализныце" занят целый отдел детективов. Однако на деле это оказалось не так. Специальный отдел НАБУ загрузили другими делами, в том числе политическими, потому прямыми обязанностями детективы не занимались, что в итоге привело к плачевному состоянию и разворовыванию "Укрзализныци".

Неэффективность НАБУ в части борьбы с коррупцией подтвердила также парламентская Временная следственная комиссия по "Укрзализныце". Она начала свою работу в январе и на днях утвердила отчет по результатам полугодовой работы.

Масштабная коррупция, с которой не справляется НАБУ, некомпетентные менеджеры и повсеместная небрежность - основные причины упадка "Укрзализныци", по оценке ВСК. Комиссия призывает в срочном порядке уволить всех членов Наблюдательного совета и руководство компании, и на их место взять компетентных людей. Вместе с тем НАБУ должен организовать работу детективов и оправдать существование своего спецотдела по расследованию коррупции в "УЗ".



