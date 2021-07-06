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ООС: обстрелов со стороны боевиков не зафиксировано

ООС: обстрелов со стороны боевиков не зафиксировано

КИЕВ. 6 июля. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики не нарушали режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на штаб ООС.

Цитата:

"С начала суток в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - сообщили в штабе.

Детали

Боевых потерь среди военных Вооруженных Сил Украины нет.

Также в районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны.

В частности, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали более 11 гектаров территории и передали на уничтожение 72 взрывоопасных предмета.

"Еще раз подчеркиваем, что подразделения Вооруженных Сил Украины находятся на позициях и неуклонно придерживаются обязательств по всеобъемлющему режиму прекращения огня, достигнутых в рамках Трехсторонней контактной группы", - отметили в штабе ООС.

Дополнение

5 июля в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики 9 раз нарушали режим прекращения огня.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, обстрелы, ООС
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