"Рабочей" датой визита Зеленского в Вашингтон называют 26 июля, но США хотят оттянуть приезд президента Украины - СМИ

КИЕВ. 6 июля. УНН. Сейчас утвержденной даты визита еще нет, но как рабочую источники называют 26 июля, правда, добавляя, что американская сторона предпочла бы оттянуть приезд украинской делегации во главе с Владимиром Зеленским на после 2 августа. Об этом пишет ZN.UA со ссылкой на источники в Вашингтоне, передает УНН.

Детали

По информации издания, 9 июля временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин покинет Киев - в отпуск и готовить визит президента Украины в США. Сейчас утвержденной даты визита еще нет, но как рабочую источники называют 26 июля, правда, добавляя, что американская сторона предпочла бы оттянуть приезд украинской делегации во главе с Владимиром Зеленским на после 2 августа. Причин для этого, как объясняют минимум две.

Во-первых, для президента Джо Байдена в топ его повестки дня пока вышел вывод американских войск из Афганистана и сложные последствия этого решения; во-вторых, в Белом доме хотели бы, чтобы Зеленский прибыл в Вашингтон после того, как Конгресс уйдет на каникулы, чтобы украинская делегация имела меньше возможностей обсудить с сенаторами и конгрессменами не очень удобный для Белого дома вопрос "Северного потока-2" и предоставления Украина ПДЧ и ее желание стать членом НАТО и/или получить гарантии безопасности от США.

Добавим

Источники также не исключают, что вместо Кристины Квин в Киев может приехать заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент: по словам одних - только на время отсутствия Квин, другие же утверждают, что Кент пробудет во главе посольства до официального назначения нового чрезвычайного и полномочного посла США в Украине, которое может произойти в октябре-ноябре этого года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На встрече с Президентом США Зеленский будет говорить о безопасности и экономике



Джордж Кент не только хорошо известный в Украине, он также очень много знает об Украине, проработав в посольстве США в Киеве две каденции - последнюю в 2015-2018 годах в должности заместителя главы миссии США. Кент свободно владеет украинским и русским языками, знает всю подноготную всех влиятельных и состоятельных лиц в Украине, а также хорошо ориентируется не только в надводных, но и в подводных течениях украинского политической и экономической жизни.

Напомним

Ожидается, что Президент Украины Владимир Зеленский встретится с президентом США Джо Байденом в конце июля в Вашингтоне.

Добавим, встреча состоится после европейского турне президента США Байдена, во время которого он провел саммит с президентом РФ Владимиром Путиным - до встречи с Зеленским.