ПА ОБСЕ приняла срочную резолюцию по Украине: требуют от РФ прекратить незаконную оккупацию Крыма и снять ограничения в Черном море

КИЕВ. 6 июля. УНН. Летняя сессия Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ сегодня приняла срочную резолюцию "О дестабилизирующем наращивании военного присутствия РФ вблизи Украины, во временно оккупированных Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина, Черном море и Азовском море", передает УНН со ссылкой на МИД.

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“Министерство иностранных дел Украины приветствует принятие летней сессией Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ 6 июля срочной резолюции „О дестабилизирующем наращивании военного присутствия РФ вблизи Украины, во временно оккупированных Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина, Черном море и Азовском море“. Указанная резолюция инициирована Постоянной делегацией Верховной Рады Украины в ПА ОБСЕ”, — говорится в сообщении.

Детали

По информации МИД, одобрение этой резолюции еще раз подтвердило единство международного сообщества в осуждении российской агрессии против Украины. Наращивание военного присутствия представляет угрозу европейской безопасности.

ПА ОБСЕ призвала Российскую Федерацию прекратить незаконную оккупацию Крыма, вывести свои войска, оружие, военную технику, из оккупированного полуострова, прекратить постоянные кампании по призыву. Кроме того, Ассамблея призвала Россию снять все ограничения свободы судоходства в Черном море, Азовском море и через Керченский пролив.

Комментируя принятие документа, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил: “Это важный вклад в международные усилия по преодолению кризиса европейской безопасности, который вызвала вооруженная агрессия России против Украины. Документ способствует выполнению предыдущих резолюций Ассамблеи и фиксирует, что агрессия России против Украины грубо нарушает основополагающие принципы ОБСЕ”.

Напомним

1 июля Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий Росгвардии “блокировать территории и акватории объектов для пресечения попыток незаконного проникновения”.

Россия с 24 апреля, запретила проход иностранных военных кораблей и других государственных судов в трех районах Черного моря.