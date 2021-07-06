Пляжный футбол: сборная Украины не поедет на ЧМ-2021, потому что он будет проходить в Москве

КИЕВ. 6 июля. УНН. Сборная Украины по пляжному футболу не поедет на чемпионат мира-2021, который состоится с 21 по 29 августа в Москве. Об этом пишет УНН со ссылкой на сайт Ассоциации пляжного футбола Украины (АПФУ) и Twitter FIFA.

Контекст

Отметим, что последний раз Украина выходила чемпионат мира 8 лет назад.

В этом году украинская сборная смогла пройти на ЧМ в Москве, но в АПФУ приняли решение, что РФ не сможет предоставить достаточный уровень безопасности для сборной Украины на территории России. Как итог — поездка отменена.

Детали

Как заявил первый вице-президент АПФУ Владислав Ващук, он против такого решения. По его словам, в этом году у нас “сильная сборная, как никогда”.

По сообщению FIFA, вместо сборной Украины в Москву поедет сборная Швейцарии.

Цитата

“Я за то, что надо ехать, играть и ничего не бояться. Мы вышли на ЧМ, который пройдет в Москве, что здесь плохого?”, ㅡ цитирует Ващука издание Tribuna.

Впоследствии сайт АПФУ опубликовал заявление Ващука, где тот заявил, что его слова вырвали из контекста. Он добавил, что поддерживает решение, какой бы ни была его личная позиция.

“Да, мне больно и обидно за наших спортсменов. Мне очень жаль, что так сложилось. Мнение мое, как спортсмена, который знает, что такое подготовка к чемпионату и что такое завоевать путевку не совпадает с позицией функционера <...> Мне вместе со всеми горько осознавать, что этот чемпионат мира, скорее всего, пройдет без нашей сборной. Но решение уже принято. И оно не оспаривается”, ㅡ отметил Ващук.