Недовольны критикой: делегации РФ и Беларуси покинули заседание ПАСЕ

КИЕВ. 7 июля. УНН. Делегации России и Беларуси покинули заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы в знак протеста против включения в повестку дня и принятия резолюций, в которых содержатся негативные оценки действий власти двух государств. Об этом пишет УНН со ссылкой на "Голос Америки".

Критика власти России и Беларуси

В текстах резолюций указано, что в обеих странах нарастает давление на оппозицию и нарушается свобода слова. В свою очередь, российские военные дестабилизируют обстановку у украинских границ.

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Глава российской делегации ПАСЕ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, объяснил демарш тем, что резолюции, по его мнению, были приняты в обход действующего регламента и недостаточным количеством голосов.

“Нас не устраивает, когда решения по важным вопросам принимает кучка русофобов”, — заявил Толстой.

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