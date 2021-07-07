Посольство США в Киеве возглавит топ-чиновник Госдепа - на время отпуска Квин

КИЕВ. 7 июля. УНН. Заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент прилетает в Киев для временного руководства посольством США в Украине. Это сообщает ZN.UA со ссылкой на подтверждение из американского посольства в Украине, где при этом уточнили, что миссия Кента рассчитана лишь на время отпуска временной поверенной в делах США в Украине Кристины Квин, передает УНН.

Цитата:

"Джордж Кент, который сейчас занимает должность заместителя помощника государственного секретаря США в Бюро по делам Европы и Евразии, прибудет в Киев в конце этой недели, чтобы выполнять обязанности временного поверенного в делах в посольстве США в Киеве до конца этого месяца. Временный поверенный в делах США Кристина Квин вернется в Украину после двухнедельного отпуска и приступит к исполнению своих обязанностей", - сообщили в посольстве.

Детали

Джордж Кент не только хорошо известен в Украине, он также очень много знает об Украине, проработав в посольстве США в Киеве две каденции - последнюю в 2015-2018 годах в должности заместителя главы миссии США. Кент свободно владеет украинским и русским языками. По данным издания, он "хорошо ориентируется" в "подводных течениях украинской политической и экономической жизни".

"Наши собеседники предполагают: если Джордж Кент, который в свое время был активным промоутером с американской стороны создания в Украине антикоррупционных органов, возглавит даже на короткое время посольство, борьба с коррупцией в нашей стране получит новый значительный импульс и достигнет новых глубин", - отмечает издание.

Дополнение

Должность главы диппредставительства США в украинской столице остается вакантной с мая 2019 года, когда предыдущий посол Мари Йованович была отозвана в Вашингтон. Йованович получила назначение в Украину в 2016 году еще при президенте-демократе Бараке Обаме, а в мае 2019 года покинула свой пост по личному требованию Трампа, обвинившему ее в нелояльности.

На встрече при участии председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамии с Госсекретарем США Энтони Блинкеном в мая было озвучено обращение с просьбой назначить спецпредставителя по Украине - Кристину Квин послом на постоянной основе, что вызвало неоднозначную реакцию.