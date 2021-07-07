Зеленский предложил Литве совместно провести Евробаскет

КИЕВ. 7 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту Литвы Гитанасу Науседе инициировать совместное проведение чемпионата Европы по баскетболу. Об этом Зеленский сообщил на сессии “Сильная Украина в сильной европейской и евроатлантической семье” во время 4-й Международной конференции по вопросам реформ в Украине в Вильнюсе, передает УНН.

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“Я хочу предложить идею совместной организации Украиной и Литвой одного из следующих чемпионатов Европы по баскетболу (Евробаскет)... Убежден, что для украинцев и литовцев такая инициатива станет хорошей возможностью еще раз объединить усилия и доказать, что мы способны проводить большие события европейского масштаба”, — сказал Зеленский.

Президент заявил, что баскетбол в Литве является “не только национальным видом спорта, а и “второй религией”.

“Несмотря на тотальную любовь украинцев к футболу, баскетбол также достаточно популярен в нашей стране”, — добавил Зеленский.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский 6 июля прибыл с визитом в Литовскую Республику для участия в 4-й международной конференции по вопросам реформ в Украине. Встреча проходит в Вильнюсе.

Стоит также отметить, что Украина должна была проводить Евробаскет в 2015 году. Турнир планировалось провести в шести городах: Киеве, Донецке, Львове, Одессе, Днепропетровске (ныне Днепр) и Харькове.

Литва же в 2011 году проводила Евробаскет.