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Президент Литвы: Украине нужен четкий план по вступлению в ЕС и НАТО

Президент Литвы: Украине нужен четкий план по вступлению в ЕС и НАТО

КИЕВ. 7 июля. УНН. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Украине нужно предоставить четкие планы, по которым она будет двигаться в направлении членства в Евросоюзе и НАТО. Об этом он сообщил на сессии “Сильная Украина в сильной европейской и евроатлантической семье” во время 4-й Международной конференции по вопросам реформ в Украине в Вильнюсе, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Нужно четкое видение, какой вклад может сделать Украина для евроатлантического сообщества, и как она может сближаться с ЕС и НАТО. Украине нужны четкие планы, для того, чтобы продвигаться вперед. А международное сообщество ожидает заверений в том, что последовательный процесс реформ продолжится. Амбициозную повестку дня это то, что мотивирует людей”, — заявил президент Литвы.

Неуседа сказал, что стратегический интерес международного сообщества заключается в том, чтобы Украина была демократической и успешной.

“Новые украинские лидеры представили очень амбициозные цели, и несмотря на неожиданный начало пандемии коронавируса, а также на фоне продолжающейся агрессии России, Киев все равно демонстрирует готовность проводить реформы”, — сказал президент Литвы.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский 6 июля прибыл с визитом в Литовскую Республику для участия в 4-й международной конференции по вопросам реформ в Украине. Встреча проходит в Вильнюсе.

Источник: УНН
Теги: НАТО, Украина, Литва
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