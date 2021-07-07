Санкции в отношении Беларуси и военное соглашение с Турцией: повестка дня Кабмина

КИЕВ. 7 июля. УНН. На заседании Кабинета министров Украины в среду, 7 июля, члены правительсва среди прочего собираются рассмотреть вопрос о санкциях, которые касаются выборов в Беларуси и ратификации военного соглашения с Турцией. Об этом УНН сообщает со ссылкой на повестку дня правительства.

Детали

На заседании Кабмин, как ожидается, рассмотрит вопрос введения санкций в отношении физических лиц, причастных к фальсификациям результатов выборов, а также лиц, причастных к запугиванию и подавлению мирных протестов 9 августа 2020 - на три года.

Санкции, как предлагается, будут предусматривать наложение запрета на въезд на территорию Украины, возможное владение движимым и недвижимым имуществом и другими активами в Украине.

В частности, министерствам экономики, финансов, юстиции, иностранных дел, ГПСУ, ГМС вместе с СБУ и Нацбанком должны поручить контроль за выполнением решения. МИД при условии принятия этого решения, должен проинформировать ЕС, США, Канаду, Великобританию и другие государства об этом.

Что касается военного соглашения с Турцией, то речь идет о рассмотрении законопроекта "О ратификации Рамочного военного соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Турецкой Республики" и проекта соответствующего распоряжения правительства. Их одобрение, как ожидается, позволит передать на ратификацию парламенту и таким образом выполнить внутригосударственную процедуру для того, чтобы соглашение заработало. Оно касается развития сотрудничества между Украиной и Турцией по 21 направлению военного сотрудничества.

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