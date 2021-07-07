Санкции в отношении Беларуси и военное соглашение с Турцией: повестка дня Кабмина
КИЕВ. 7 июля. УНН. На заседании Кабинета министров Украины в среду, 7 июля, члены правительсва среди прочего собираются рассмотреть вопрос о санкциях, которые касаются выборов в Беларуси и ратификации военного соглашения с Турцией. Об этом УНН сообщает со ссылкой на повестку дня правительства.
Детали
На заседании Кабмин, как ожидается, рассмотрит вопрос введения санкций в отношении физических лиц, причастных к фальсификациям результатов выборов, а также лиц, причастных к запугиванию и подавлению мирных протестов 9 августа 2020 - на три года.
Санкции, как предлагается, будут предусматривать наложение запрета на въезд на территорию Украины, возможное владение движимым и недвижимым имуществом и другими активами в Украине.
В частности, министерствам экономики, финансов, юстиции, иностранных дел, ГПСУ, ГМС вместе с СБУ и Нацбанком должны поручить контроль за выполнением решения. МИД при условии принятия этого решения, должен проинформировать ЕС, США, Канаду, Великобританию и другие государства об этом.
Что касается военного соглашения с Турцией, то речь идет о рассмотрении законопроекта "О ратификации Рамочного военного соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Турецкой Республики" и проекта соответствующего распоряжения правительства. Их одобрение, как ожидается, позволит передать на ратификацию парламенту и таким образом выполнить внутригосударственную процедуру для того, чтобы соглашение заработало. Оно касается развития сотрудничества между Украиной и Турцией по 21 направлению военного сотрудничества.
Другие вопросы:
- проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс о моратории к 30 июня 2024 года на индексацию ставок ренты за пользование радиочастотным ресурсом для "сотовой радиосвязи" (4G). Это якобы должно помочь с инвестициями для развертывания сети мобильной связи. Конечной целью указано предоставление качественной мобильной связи и доступа к интернету жителям самых отдаленных городов и сел Украины.
- законопроект об изменениях в закон о регулировании градостроительной деятельности - для упрощения выделения земли и размещения вышек мобильных операторов. Новые станции необходимы прежде всего в сельской местности, а решение вопроса разрешений для их возведения, как отмечают авторы законодательной инициативы, занимают 10-20 месяцев. Принятие решения должно ускорить покрытие Украины связью 4G.
- проект правительственного постановления об утверждении методологии расчета объема государственной поддержки инвесторов с проектами со значительными инвестициями. Этот вопрос связан с "инвестиционными нянями".
- проект правительственного постановления об изменениях в Порядок использования средств, предусмотренных в госбюджете на платежи, связанные с исполнением решений зарубежных юрисдикционных органов против Украины. Он направлен на устранение пробелов в законодательстве относительно выплат во исполнение решений международных судов по делам против Украины и должен позволить осуществление таких платежей, которые на данный момент, как указываются разработчики проекта, является фактически невозможным.
- проект правительственного постановления о Порядке предоставления отпуска при рождении ребенка. Должно позволить как матери, так и отцу, или другим членам семьи, ухаживающим за ребенком, воспользоваться правом на такой отпуск.
- проект правительственного постановления об учете, хранении, использовании и уничтожении документов со служебной информацией.
- проект правительственного постановления, которое должно дополнить Перечень отраслей знаний и специальностей для соискателей образования отраслям знаний Международной стандартной классификации образования (МСКО). Гармонизация их и установление соответствия кодам МСКО должно послужить признанию образовательных квалификаций высшего и профессионального перед высшим образования, полученного в Украине, за рубежом.
- проект правительственного распоряжения об утверждении финансового плана ГП "Укрхимтрансаммиак".
- вопрос о плане организации выполнения решения СНБО от 18 июня о санкциях, введенного в действие указом Президента от 24 июня. Решение о санкциях касается ряда бизнесменов, а также десятков банков РФ и "банков" ОРДЛО.