Зеленский рассчитывает на помощь США в завершении войны в Донбассе в нормандском или любом другом формате

КИЕВ. 7 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на помощь США в завершении войны на востоке Украины, присоединившись к переговорам в нормандском формате или участвуя в любом другом параллельном формате. Об этом он сообщил во время совместной пресс-конференции с Президентом Литвы Гитанасом Науседой на полях 4-й Международной конференции по вопросам реформ в Украине в Вильнюсе, передает корреспондент УНН.

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“Я выступал за расширение Нормандского формата. На самом деле, это может быть другой, параллельный, формат, чтобы не „ломать“ договоренности внутри Нормандского формата. Но мне кажется, от количества форматов — качество не меняется. Если Россия... захочет, наконец, закончить войну, то она ее закончит, несмотря на количество присоединенных государств и форматов. Но я действительно хотел бы, чтобы мощь США помогли в завершении этой трагедии в центре Европы в 21 веке”, — сказал Зеленский

Зеленский считает, что в нормандском процессе идет “процесс торможения”, поэтому “выступает за присоединение к нему мощных геополитических игроков, которые могли бы повлиять на Российскую Федерацию, а, значит, и на окончание войны в Донбассе”.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский 6 июля прибыл с визитом в Литовскую Республику для участия в 4-й международной конференции по вопросам реформ в Украине. Встреча проходит в Вильнюсе.