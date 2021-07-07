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Зеленский рассчитывает на помощь США в завершении войны в Донбассе в нормандском или любом другом формате

Зеленский рассчитывает на помощь США в завершении войны в Донбассе в нормандском или любом другом формате

КИЕВ. 7 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на помощь США в завершении войны на востоке Украины, присоединившись к переговорам в нормандском формате или участвуя в любом другом параллельном формате. Об этом он сообщил во время совместной пресс-конференции с Президентом Литвы Гитанасом Науседой на полях 4-й Международной конференции по вопросам реформ в Украине в Вильнюсе, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Я выступал за расширение Нормандского формата. На самом деле, это может быть другой, параллельный, формат, чтобы не „ломать“ договоренности внутри Нормандского формата. Но мне кажется, от количества форматов — качество не меняется. Если Россия... захочет, наконец, закончить войну, то она ее закончит, несмотря на количество присоединенных государств и форматов. Но я действительно хотел бы, чтобы мощь США помогли в завершении этой трагедии в центре Европы в 21 веке”, — сказал Зеленский

Зеленский считает, что в нормандском процессе идет “процесс торможения”, поэтому “выступает за присоединение к нему мощных геополитических игроков, которые могли бы повлиять на Российскую Федерацию, а, значит, и на окончание войны в Донбассе”.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский 6 июля прибыл с визитом в Литовскую Республику для участия в 4-й международной конференции по вопросам реформ в Украине. Встреча проходит в Вильнюсе.

Источник: УНН
Теги: США, Россия, Донбасс, Украина

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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