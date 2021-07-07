Зеленский планирует обсудить с Меркель энергетической безопасности в Европе в контексте "Северного потока-2"

КИЕВ. 7 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время рабочего визита 12 июля в Германии намерен обсудить с канцлером ФРГ Ангелой Меркель тематику энергетической безопасности в контексте строительства магистрального газопровода “Северный поток-2”. Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой на полях 4-й Международной конференции по вопросам реформ в Украине в Вильнюсе, передает корреспондент УНН.

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“Вопрос „Северного потока-2“ — это вопрос глобальный, и я ожидаю разговора по нему с госпожой Меркель... Это важно для энергетической безопасности не только Украины, но всей Европы”, — сказал Зеленский.

Он отметил, что сегодня многие страны ЕС разделены в вопросе строительства “Северного потока-2”, поскольку “трудно найти баланс между безопасностью и экономикой”.

“Мне кажется, что вопрос „Северного потока-2“ — это такая лакмусовая бумажка, которая показывает, что приоритетно для тех или иных стран, когда они не чувствуют отсутствия безопасности, а думают об экономике. Я считаю, что прежде всего — безопасность, а после уже экономика. Но мы понимаем, что и без экономики невозможно. Но для кого тогда строить, если у нас война и гибнут люди”, — добавил Зеленский.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский 6 июля прибыл с визитом в Литовскую Республику для участия в 4-й международной конференции по вопросам реформ в Украине. Встреча проходит в Вильнюсе.