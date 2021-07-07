Арахамия говорит, что принципы правления "Слуги народа" и Компартии Китая "во многом совпадают"

КИЕВ. 7 июля. УНН. Руководитель фракции “Слуга народа” в Верховной Раде и глава политсовета партии Давид Арахамия заявил, что принципы правления “Слуги народа” и Компартии Китая “во многом совпадают”, а также заявил о готовности содействовать переводу книг Си Цзиньпина на украинский язык, пишет УНН со ссылкой на его интервью китайскому госагентству Xinhua.

Цитата

“Глава Политсовета „Слуги народа“ подчеркнул, что принципы правящих партий Украины и Китая во многом совпадают, поскольку их девизом является служение народу”, — говорится в сообщении китайского СМИ.

Детали

Арахамия отметил, что недавно КПК отпраздновала 100-летие со дня своего основания, и поздравил ее руководство и всех китайцев “с этим знаменательным событием”.

“Арахамия высоко оценил тот факт, что несмотря на огромную территорию Китая КПК представлена в каждом населенном пункте страны — от небольших деревень до крупных городов. Этот опыт непременно нужно перенимать, считает глава Политсовета “Слуги народа”, — сообщают китайские журналисты.

О прочтении книг Си Цзиньпина

“Год назад Д. Арахамия прочел на русском языке книгу „Си Цзиньпин о государственном управлении“, которая произвела на него сильное впечатление. Он решил содействовать появлению украиноязычного издания этой книги, чтобы украинцы смогли узнать, как Китай преодолел трудности и добился стремительного роста экономики”, — говорится в тексте.

Глава политсовета “слуг” также сообщил, что: “Украина надеется перенять положительный опыт Китая в области экономического развития. По его словам, сведения о том, что в КНР за несколько дней возвели больницу и за несколько месяцев построили мост, звучат для украинцев как научная фантастика, поскольку в Украине за такие сроки можно разве что принять решение о реализации проекта и подготовить техническую документацию”.

Арахамия называет Китай для Украины “примером и стратегическим партнером в модернизации страны. За десять лет, прошедших с момента установления отношений стратегического партнерства, Украина и Китай смогли достичь выдающихся результатов в разных областях сотрудничества. В настоящее время КНР является крупнейшим торговым партнером Украины”.

Контекст

В Китайской Народной Республике широко отмечают столетие основание местной коммунистической партии, В частности, недавно председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин выступил на пекинской площади Тяньаньмэнь на масштабной торжественной церемонии.

Во время выступления он, в частности, заявил: “Китайский народ не приемлет попыток внешних сил третировать, угнетать и порабощать его. А тот, кто вздумает попробовать это, натолкнется на железную стену плоти и крови китайского народа численностью 1,4 миллиарда человек и разобьет себе голову”.

Также данное общение с китайским СМИ последовало после появления информации, что Китай угрожал Украине остановкой поставок не менее полумиллиона доз вакцины от COVID-19, если Киев не прекратит поддерживать позицию Организации Объединенных Наций по ситуации в китайском Синьцзяне, западной провинции Китая, где повсеместно нарушаются права человека.