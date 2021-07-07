Верещук о заявлении Данилова в адрес Франции и Германии: его эмоции разделяют многие украинцы

КИЕВ. 7 июля. УНН. Член комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны, народний депутат от фракциӥ "Слуга народа" Ирина Верещук прокомментировала заявление Секретаря СНБО Алексея Данилова о том, что Франция и Германия несут моральную ответственность за оккупацию Россией части территорий Грузии и Украины, передает УНН.

Детали

Верещук заявила, что уважает мнение Данилова и частично его разделяет.

"Он имеет право на эмоциональную оценку. Как руководитель совещательного, консультативного органа СНБО может позволять себе такое говорить. Более того, его эмоции разделяют многие украинцы", - сказала она.

В то же время напряженности в отношениях между Украиной, Германией и Францией нет, а позиция Данилова не носит официальный характер.

"Я, как политик, который является членом команды президента, не могу сказать, что у нас нет в лице Германии и Франции партнерства или дружбы", - сказала нардеп.

Контекст

На днях Данилов заявил, что Франция и Германия несут моральную ответственность за оккупацию Россией части территорий Грузии и Украины из-за блокирования в 2008 году в Бухаресте предоставление Украине Плана действий по членству в НАТО.

"Наши международные партнеры упрекают нас, что у нас не преодолевается коррупция. В других странах тоже есть коррупция. Французы, например, в 2008 году занимались переговорами между Грузией и Россией, и в результате грузины потеряли часть территории, а французы получили заказ на "Мистрали" от России. Не знаю, получили ли они что-то за часть Донецкой и Луганской областей и Крым, но моральная ответственность есть", - заявил Данилов в интервью украинскому изданию Forbes.