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Накопительная пенсия: правительство взялось за инфраструктуру для пенсионных фондов

Накопительная пенсия: правительство взялось за инфраструктуру для пенсионных фондов

КИЕВ. 7 июля. УНН. Правительство утвердило Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку как орган лицензирования в системе накопительного пенсионного обеспечения. Об этом на заседании Кабмина сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.

Цитата:

"Это необходимый шаг к подготовке инфраструктуры для функционирования пенсионных фондов, а также механизм, позволяющий работать исключительно профессиональным и ответственным компаниям", - сказал Шмыгаль.

Детали

Шмыгаль добавил, что правительство нацелено продолжать пенсионную реформу и создавать эффективные механизмы финансовых накоплений, чтобы украинцы получали достойные пенсии.

Что было раньше

Ранее сообщал, что Кабинет министров Украины утвердил создание рабочей группы для внедрения накопительной пенсии в Украине.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов 28 мая отклонил законопроект № 2683-3 по внедрению в Украине накопительной пенсионной системы.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Украина, правительство, пенсии
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