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Инвесторы смогут получать налоговые стимулы до 30%, что предусмотрено законом о "инвестнянях"

Инвесторы смогут получать налоговые стимулы до 30%, что предусмотрено законом о "инвестнянях"

КИЕВ. 7 июля. УНН. Правительство утвердило с доработкой методологию расчета объема предоставления государственной помощи для реализации инвестиционного проекта со значительными инвестициями. Об этом на заседании Кабмина сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Это решение позволит инвестору получать налоговые стимулы до 30%, что предусмотрено законом о „инвестнянях“. Несмотря на то, что запуск инструмента поддержки проектов со значительными инвестициями все еще продолжается, к нему уже наблюдается большой интерес. UkraineInvest получил 23 запроса от потенциальных инвесторов на общую сумму 1,35 млрд долларов”, — сказал Шмыгаль.

Дополнение

23 июня Кабинет министров Украины утвердил порядок взаимодействия “инвестнянь” с инвесторами, органами государственной власти, а также с местными властями.

Ранее, 13 февраля 2021 года вступил в силу закон о государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями, а точнее о “инвестнянях”.

17 декабря 2020 года нардепы приняли законопроект Зеленского о “инвестнянях”.

В январе прошлого года парламентарии не поддержали проект постановления, который должен отменить решение ВР о принятии в целом президентского закона о “инвестнянях”.

Инициаторы проекта постановления утверждали, что закон был принят вопреки Регламенту ВРУ, ведь сопроводительные документы к нему предоставились нардепам позже установленного срока — за один день до рассмотрения законопроекта в сессионном зале. Председательствующий не принял мер для устранения нарушений.

Верховная Рада Украины приняла в целом инициированные Президентом Владимиром Зеленским проекты законов № 3761 и № 3762 о налоговых и таможенных льгот для инвестиционных нянь.

Источник: УНН
Теги: КМУ, Украина
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