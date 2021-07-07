Покупая российские тесты на COVID-19, украинцы спонсируют производство оружия против себя - нардеп

КИЕВ. 7 июля. УНН. Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал, что в Украине большое количество тестов на COVID-19 - российского производства. Сейчас правительство делает все для того, чтобы перейти полностью на тесты отечественного производства. Со своей стороны народный депутат Михаил Цымбалюк убежден, что использование отечественных тестов должно быть принципиальной государственнической позицией, а закупка тестов у страны-агрессора недопустима, сообщает УНН.

Цитата:

"Это вообще недопустимая вещь, что Украина могла даже рассматривать такую возможность в отношении российских тестов. Украинская медицина, наука, наши медицинские технологии имеют возможность выпускать тесты украинского производства. И мы помним, как год назад наша медицинская наука била тревогу: мы готовы разрабатывать, дайте финансирования. Более того - разработали. Нет сегодня необходимости закупать или даже бесплатно получать российские тесты - это должна быть принципиальная государственная позиция", - считает парламентарий.

Детали

Михаил Цымбалюк видит важные преимущества в использовании тест-систем на COVID-19 именно отечественного производства, соглашаясь с главным санврачом Украины.

"Тем самым мы поддерживаем свою отечественную медицину, науку, производителя. После производства наших тестов в украинский бюджет пойдут дополнительные средства. Мы таким образом должны стимулировать развитие своей медицинской науки, местного украинского производителя. А любые покупки в РФ - это то же, что мы стимулируем врага к производству российского оружия против нас. Это недопустимо", - считает нардеп.

Дополнение

Стоит добавить, что украинские фармпредприятия не только выпускают весь необходимый перечень диагностикумов на COVID-19, но и разрабатывают уникальные чувствительные методы определения коронавирусной болезни. Так, именно украинские ученые разработали и запатентовали ИФА-тест на антиген коронавируса, который обнаруживает COVID-19 за 7 дней до появления первых симптомов, стоит всего лишь 70 грн и по меньшей мере в 75 раз чувствительнее антигенного теста производства всемирно известного Abbott.

Ранее журналисты УНН подсчитали, что государство, покупая вместо иностранных тестов чувствительные ИФА-тесты на антиген украинского производства, может экономить 580 млн грн в год. А это, например, зарплата 64 444 врачей.