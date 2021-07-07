Посольство Беларуси в Украине направило ноту протеста в МИД: под стенами дипмиссии в Киеве произошла потасовка

КИЕВ. 7 июля. УНН. Посольство Беларуси в Украине направило в МИД страны ноту. В ней выражается “серьезная обеспокоенность ситуацией, вызванной недостаточными мерами, которые предпринимаются украинской стороной для обеспечения безопасности” дипломатической миссии в Киеве, пишет УНН.

Поводом для ноты стал инцидент, произошедший сегодня у посольства.

Детали

По сообщению белорусских дипломатов: “07.07.2021 в ходе проведения санкционированного митинга членами белорусской диаспоры у Посольства Беларуси радикальными элементами из числа граждан Украины было совершено нападение на участников акции, в результате которого ряд лиц, в том числе представители Национальной гвардии Министерства внутренних дел Украины, получили телесные повреждения различной степени тяжести: закрытая черепно-мозговая травма, закрытое повреждение грудной клетки, поражения слизистой глаз и дыхательных путей в результате применения газового баллончика. Двое участников нападения — граждане Украины были задержаны”.

В дипмиссии проанализировали обстоятельства инцидента и сделали вывод “о целенаправленном и заранее спланированном характере”.

Посольство заявило протест и настаивает на скорейшем расследовании со стороны правоохранительных органов. Инциденту должна быть дана юридическая квалификация. Также дипмиссия требует принять исчерпывающие меры по недопущению подобных инцидентов.

“Беларусская сторона рассматривает данные обстоятельства как непосредственную угрозу безопасности посольства Республики Беларусь в Украине и его персоналу”, — говорится в сообщении.

Кроме того, посольство требует принять меры по “прекращению различного рода провокационной и противоправной антибелорусской деятельности на территории Украины, проведение которой приобрело регулярный, зачастую радикальный характер”.

Потасовка под зданием посольства в Киеве

По информации Reform.by, сегодня у посольства проводилась акция в поддержку официальных беларусских властей, организованная главой украинского комсомола Михаилом Кононовичем. Он также является руководителем организации “Сябры Волыни”, которая позиционирует себя как организация этнических беларусов. Внесен в базу “Миротворец”.

Сегодня в ходе акции произошел конфликт с представителями украинских правых движений. В результате произошла драка. Сейчас ведется разбирательство, есть задержанные.