Арахамия хочет "помочь" в издании украиноязычного перевода книги главы Китая Си Цзиньпина

КИЕВ. 7 июля. УНН. Руководитель фракции “Слуга народа” в Верховной Раде и председатель политсовета партии Давид Арахамия сообщил, что хотел бы “помочь” появлению украиноязычного издания книги главы Китая Си Цзиньпина “Си Цзиньпин о государственном управлении”, пишет УНН со ссылкой на его разговор с китайским государственным агентством Xinhua.

Цитата

“Год назад Д. Арахамия прочел на русском языке книгу „Си Цзиньпин о государственном управлении“, которая произвела на него сильное впечатление. Он решил содействовать появлению украиноязычного издания этой книги, чтобы украинцы смогли узнать, как Китай преодолел трудности и добился стремительного роста экономики”, — говорится в тексте.

Детали

Глава политсовета “слуг” также сообщил, что: “Украина надеется перенять положительный опыт Китая в области экономического развития. По его словам, сведения о том, что в КНР за несколько дней возвели больницу и за несколько месяцев построили мост, звучат для украинцев как научная фантастика, поскольку в Украине за такие сроки можно разве что принять решение о реализации проекта и подготовить техническую документацию”.

Арахамия называет Китай для Украины “примером и стратегическим партнером в модернизации страны. За десять лет, прошедших с момента установления отношений стратегического партнерства, Украина и Китай смогли достичь выдающихся результатов в разных областях сотрудничества. В настоящее время КНР является крупнейшим торговым партнером Украины”.

Контекст

В этой же беседе он сообщил, что принципы правления “Слуги народа” и Компартии Китая “во многом совпадают”.

В Китайской Народной Республике широко отмечают столетие основания местной коммунистической партии, в частности, недавно председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин выступил на пекинской площади Тяньаньмэнь в масштабной торжественной церемонии.

Во время выступления он, в частности, заявил: “Китайский народ не приемлет попыток внешних сил третировать, угнетать и порабощать его. А тот, кто вздумает попробовать это, натолкнется на железную стену плоти и крови китайского народа численностью 1,4 миллиарда человек и разобьет себе голову”.

Также данное общение с китайским СМИ появилось после появления информации, что Китай угрожал Украине остановкой поставок не менее полумиллиона доз вакцины от COVID-19, если Киев не прекратит поддерживать позицию Организации Объединенных Наций по ситуации в китайском Синьцзяне, западной провинции Китая, где повсеместно нарушаются права человека.