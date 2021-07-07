Более половины украинцев не доверяют НАБУ - опрос

КИӤВ. 7 июля. УНН. Украинцы не доверяют антикоррупционным органам. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией "Нью Имидж Маркетинг Групп" по заказу Украинского института будущего, передает УНН.

Детали

Так, антикоррупционным органам - НАБУ и САП - "совсем не доверяют" 59% опрошенных. Еще 16% украинцев указали, что "скорее доверяют" НАБУ и САП,

При этом, о "полном доверии" к НАБУ и САП заявили 3% опрошенных.

Примечательно, что полгода назад НАБУ и САП имели схожий баланс недоверия среди украинцев. В феврале социологи установили, что указанным антикоррупционным органам доверяют лишь 3%, а совсем не доверяют - 61%.

Опрос проводился в период с 18 по 28 июня этого года.

Методология опроса - face-to-face, по структурированной интерактивной анкете на планшете с использованием собственного программного обеспечения для проведения опросов "LEMUR".

Всего было опрошено 30 842 531 жителей Украины (кроме временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, АР Крым) в возрасте от 18 лет и старше. Объем выборочной совокупности составил 2400 респондентов.

Статистическая погрешность с вероятностью 0.95 не превышает 2,05%.

По теме

Британские обозреватели прогнозируют снижение эффективности НАБУ, ведь их работа время от времени политизируется.

О том, что НАБУ уже "пробуксовывает" в эффективности, свидетельствует масштаб коррупции в "Укрзализныци". Борьбу с коррупцией на предприятии детективы бюро запустили в далеком 2017 году. Тогда директор бюро Артем Сытник заявил, что расследованием злоупотреблений в "Укрзализныце" занят целый отдел детективов. Однако на деле это оказалось не так. Специальный отдел НАБУ загрузили другими делами, в том числе политическими, поэтому прямыми обязанностями детективы не занимались, что в итоге привело к плачевному состоянию и разворовыванию "Укрзализныци".

Неэффективность НАБУ в части борьбы с коррупцией подтвердила также парламентская Временная следственная комиссия по "Укрзализныце". Она начала свою работу в январе и на днях утвердила отчет по результатам полугодовой работы.

Масштабная коррупция, с которой не справляется НАБУ, некомпетентные менеджеры и повсеместная небрежность - основные причины упадка "Укрзализныци", по оценке ВСК. Комиссия призывает в срочном порядке уволить всех членов Наблюдательного совета и руководство компании, и на их место взять компетентных людей. Вместе с тем НАБУ должно организовать работу детективов и оправдать существование своего спецотдела по расследованию коррупции в "УЗ".