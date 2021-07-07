ООС: боевики обстреляли из гранатометов и стрелкового оружия украинские позиции в Донецкой области

КИЕВ. 7 июля. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики один раз нарушили режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на штаб ООС.

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"Игнорируя договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы, российско-оккупационные войска продолжают нарушать режим прекращения огня. С начала этих суток зафиксирован 1 обстрел со стороны российских оккупантов", - сообщили в штабе.

Детали

Вблизи населенного пункта Пески враг вел огонь по позициям наших защитников с автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Как отметили в штабе, боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

Кроме того, к операции Объединенных сил привлечены и другие составляющие сил обороны, которые выполняют задачи по назначению. В частности, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали более 7 гектаров территории и передали на уничтожение 107 взрывоопасных предметов.

Дополнение

6 июля нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации в районе проведения ООС не зафиксировано.