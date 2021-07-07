Новости по привлечению США к ТКГ появятся в августе - Арестович

КИЕВ. 7 июля. УНН. Решение о привлечении Соединенных Штатов Америки в состав Трехсторонней контактной группы должно появиться в августе после встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил спикер украинской делегациӥ Трехсторонней контактноӥ группы, советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович, передает УНН.

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"Это вопрос организации действий и осуществления плановой внешнеполитической деятельности. Эти переговоры пока ведутся в качестве консультаций на уровне политических советников президента Зеленского в нормандской формате, и других глав государств. Конкретные новости должны появиться в августе, после визита Зеленского в США", - отметил спикер.

Детали

Он предположил, что президент Владимир Зеленский желает, чтобы США, в том или ином виде были привлечены к вопросам, которые решаются в нормандской формате, приняли там активное участие, осуществив соответствующие усилия для решения вопроса о нарушениях со стороны государства-агрессора.

Добавим

Сейчас утвержденной даты визита Президента Украины Владимира Зеленского в США еще нет, но как рабочую, источники называют 26 июля, правда, добавляя, что американская сторона предпочла бы оттянуть приезд украинской делегации во главе с Владимиром Зеленским на после 2 августа.

Ожидается, что Президент Украины Владимир Зеленский встретится с президентом США Джо Байденом в конце июля в Вашингтоне.

Встреча состоится после европейского турне президента США Байдена, во время которого он провел саммит с президентом РФ Владимиром Путиным - до встречи с Зеленским.