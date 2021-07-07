Россию призвали предоставить к следующему заседанию ТКГ актуальные списки пленных - украинская делегация

КИЕВ. 7 июля. УНН. Сегодня во время заседания Трехсторонней Контактный группы Украины и ОБСЕ призвали Российскую Федерацию к ускорению процесса подготовки к следующему этапу взаимного освобождения удерживаемых в связи с конфликтом лиц, а именно - предоставить к следующему заседанию ТКГ актуальные списки пленных, передает УНН со ссылкой на Украинскую делегацию для участия в Трехсторонний контактной группе.

Цитата

"Украина и ОБСЕ призвали Российскую Федерацию к ускорению процесса подготовки к следующему этапу взаимного освобождения удерживаемых в связи с конфликтом человек", - говорится в сообщении.

Детали

Украинская делегация и новый модератор Гуманитарной подгруппы госпожа Шарлотта Реландер призвала РФ предоставить к следующему заседанию ТКГ актуальные списки удерживаемых лиц для ускорения подготовки к проведению следующего этапа одновременного взаимного освобождения, говорится в сообщении.

Ранее

В украинской делегации сообщали, что украинская сторона в Трехсторонний Контактный группе продолжает настаивать на необходимости скорейшего обмена пленными, но в РФ эти инициативы не получили надлежащей реакции.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что в плену на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей находятся 280 граждан Украины, еще 258 человек числятся пропавшими без вести.