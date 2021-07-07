Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,25 -0,0407  EUR: 32,26 -0,1109 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Списание долгов с банковских карт: в Минюсте говорят, об автоматическом снятии денег речь не идет
Списание долгов с банковских карт: в Минюсте говорят, об автоматическом снятии денег речь не идет
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
5460

Госсекретарь США: Украина теряет треть ВВП из-за коррупции

Госсекретарь США: Украина теряет треть ВВП из-за коррупции

Энтони Блинкен

КИӤВ. 7 июля. УНН. Госсекретарь США Энтони Блинкен акцентировал на масштабной коррупции в Украине. Об этом он заявил на открытии конференциӥ в Литве по вопросам реформ в Украӥни, передает УНН.

Цитата:

"40 млрд долларов - примерно 30% украинского ВВП - теряется из-за коррупции, может и больше. Это переплата за энергетику, это недообслуживание украинских больниц и школ, а также взятки", - сказал он.

Также он добавил, что в Украине царит олигархат.

По теме

Более половины украинцев не доверяют НАБУ и другим антикоррупционным органам.

В то же время британские обозреватели прогнозируют снижение эффективности НАБУ, ведь их работа время от времени политизируется.

О том, что НАБУ уже "пробуксовывает" в эффективности, свидетельствует масштаб коррупции в "Укрзализныци". Борьбу с коррупцией на предприятии детективы бюро запустили в далеком 2017 году. Тогда директор бюро Артем Сытник заявил, что расследованием злоупотреблений в "Укрзализныце" занят целый отдел детективов. Однако на деле это оказалось не так. Специальный отдел НАБУ загрузили другими делами, в том числе политическими, поэтому прямыми обязанностями детективы не занимались, что в итоге привело к плачевному состоянию и разворовыванию "Укрзализныци".

Неэффективность НАБУ в части борьбы с коррупцией подтвердила также парламентская Временная следственная комиссия по "Укрзализныце". Она начала свою работу в январе и на днях утвердила отчет по результатам полугодовой работы.

Масштабная коррупция, с которой не справляется НАБУ, некомпетентные менеджеры и повсеместная небрежность - основные причины упадка "Укрзализныци", по оценке ВСК. Комиссия призывает в срочном порядке уволить всех членов Наблюдательного совета и руководство компании, и на их место взять компетентных людей. Вместе с тем НАБУ должно организовать работу детективов и оправдать существование своего спецотдела по расследованию коррупции в "УЗ".

Источник: УНН
Теги: США, коррупция, Украина, ВВП
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.