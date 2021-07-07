Госсекретарь США: Украина теряет треть ВВП из-за коррупции

КИӤВ. 7 июля. УНН. Госсекретарь США Энтони Блинкен акцентировал на масштабной коррупции в Украине. Об этом он заявил на открытии конференциӥ в Литве по вопросам реформ в Украӥни, передает УНН.

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"40 млрд долларов - примерно 30% украинского ВВП - теряется из-за коррупции, может и больше. Это переплата за энергетику, это недообслуживание украинских больниц и школ, а также взятки", - сказал он.

Также он добавил, что в Украине царит олигархат.

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Более половины украинцев не доверяют НАБУ и другим антикоррупционным органам.

В то же время британские обозреватели прогнозируют снижение эффективности НАБУ, ведь их работа время от времени политизируется.

О том, что НАБУ уже "пробуксовывает" в эффективности, свидетельствует масштаб коррупции в "Укрзализныци". Борьбу с коррупцией на предприятии детективы бюро запустили в далеком 2017 году. Тогда директор бюро Артем Сытник заявил, что расследованием злоупотреблений в "Укрзализныце" занят целый отдел детективов. Однако на деле это оказалось не так. Специальный отдел НАБУ загрузили другими делами, в том числе политическими, поэтому прямыми обязанностями детективы не занимались, что в итоге привело к плачевному состоянию и разворовыванию "Укрзализныци".

Неэффективность НАБУ в части борьбы с коррупцией подтвердила также парламентская Временная следственная комиссия по "Укрзализныце". Она начала свою работу в январе и на днях утвердила отчет по результатам полугодовой работы.

Масштабная коррупция, с которой не справляется НАБУ, некомпетентные менеджеры и повсеместная небрежность - основные причины упадка "Укрзализныци", по оценке ВСК. Комиссия призывает в срочном порядке уволить всех членов Наблюдательного совета и руководство компании, и на их место взять компетентных людей. Вместе с тем НАБУ должно организовать работу детективов и оправдать существование своего спецотдела по расследованию коррупции в "УЗ".