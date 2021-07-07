В НАТО резко ответили на предложение Зеленского о перечне реформ для вступления в Альянс

КИЕВ. 7 июля. УНН. Специальный представитель генерального секретаря НАТО Джеймс Аппатурай отметил, что перечня конкретных реформ, которые должна ввести украинская сторона для вступления в Альянс, нет. Он отметил, что только выполнение условий недостаточно. Об этом Аппатурай заявил во время конференции по вопросам реформ в Украине, передает корреспондент УНН.

Цитата:

"Это так не работает. Нет четкого перечня критериев, после выполнения которых предоставляется ПДЧ или членство. Потому что это политические решения, а не чисто технические критерии... Я не говорю, что не имеет связи между реформами и политическим решением - конечно, они связаны. Но только выполнение перечня условий самого по себе недостаточно", - отметил Аппатурай.

Детали

По словам спецпредставителя, вопрос о вступлении Украины в НАТО касается не только государства. Альянс также должен быть готов к расширению.

Добавим

Президент Владимир Зеленский во время 4 Международной конференции по вопросам реформ в Украине в Вильнюсе заявил, что Украина хочет получить исчерпывающий перечень реформ, выполнение которых позволит перейти к следующему этапу интеграции с НАТО. В частности, он отметил, что речь идет о согласованных НАТО критериях или "маркерах", по которым в дальнейшем будет оцениваться успешность реформ в Украине и ее готовность к членству.

Что было раньше

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Украине нужно предоставить четкие планы, по которым она будет двигаться в направлении членства в Евросоюзе и НАТО.



Зеленский 6 июля прибыл с визитом в Литовскую Республику для участия в 4-й международной конференции по вопросам реформ в Украине. Встреча проходит в Вильнюсе.