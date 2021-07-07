Нардеп Ивченко о деле "Кузни на Рыбацком": в обществе нет доверия к правоохранительным органам

КИЕВ. 7 июля. УНН. Доверия к правоохранительным органам в Украине пока нет, поэтому невозможно однозначно сказать, что любое начатое ими расследование не является политически мотивированным преследованием. Такое мнение в эфире "5 канала" высказал заместитель главы партии "Батькивщина" народный депутат Вадим Ивченко.

Цитата:

"Кто бы сегодня не был за кулисами расследований - у меня нет доверия, это не политически мотивированное преследование. А я бы хотел как член общества видеть независимый правоохранительный орган, который придет и скажет: сколько украдено за прошлые годы. И когда мы увидим, что они реально занимаются делами, тогда будет доверие. Сейчас его нет", - отметил Вадим Ивченко.

Детали

По мнению народного депутата, пока правоохранительные органы не имеют необходимого доверия, поэтому к каждому открытому делу у общества остаются вопросы и сомнения.

"Когда они занимаются как теми, кто сегодня у власти, так и теми, кто были раньше у власти и принимали хозяйственные решение о строительстве, тендерах и т.д., тогда будет доверие. Какое может быть доверие, когда я вижу, что правоохранительные органы постоянно открывают дела, проводят обыски, аресты имущества, компаний и т.д. у людей, которые являются в оппозиции", - отметил Ивченко.

О деле

В пятницу, 2 июля, следователи ГБР сообщили о подозрении бывшему заместителю министра обороны, главе правления ЧАО "Кузня на Рыбацком" и еще двум бывшим начальникам Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники МОУ.

Следствие изучает обстоятельства превышения и злоупотребления властью должностными лицами Минобороны, что связано с безосновательным завышением стоимости товаров и услуг, а также поставки в подразделения Вооруженных Сил Украины некачественной продукции, не соответствующей требованиям государственных стандартов. Досудебное расследование осуществляется под процессуальным руководством Офиса Генпрокурора.