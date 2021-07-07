Украина предложила Дании взаимное признание документов о вакцинации

КИЕВ. 7 июля. УНН. Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил датскому коллеге Йеппе Кофоду взаимное признание документов о вакцинации для того, чтобы облегчить пересечение границ и путешествия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД.

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“Глава украинской дипломатии предложил его датскому коллеге заключить соглашение Украины и Дании о взаимном признании свидетельств о вакцинации и COVID сертификатов для упрощения поездок граждан”, — говорится в сообщении.

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Отмечается, что главы МИД отдельно обсудили поддержку антикоррупционной реформы в Украине, укрепления обороноспособности нашего государства, модернизацию энергетического сектора и внедрения возобновляемых источников энергии.

Стороны уделили особое внимание противодействию воплощению геополитического проекту Северный поток — 2.

Дмитрий Кулеба также поблагодарил за решение правительства Дании передать нашем государстве 500 тыс. доз вакцины против COVID-19.

Напомним

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с министром иностранных дел и обороны Ирландии Саймоном Коуэном по поводу взаимного признания covid сертификатов.

Нидерланды со 2 июля позволили въезд вакцинированным украинцам с целью посещения близких и друзей, а также с туристической целью.