Кулеба: Венгрия позволит транзит украинцам, путешествующим в Австрию

КИЕВ. 8 июля. УНН. Венгрия позволит транзит украинцам, путешествующим поездом в Австрию. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после разговора с венгерским коллегой Петером Сийярто, передает УНН со ссылкой на Twitter министра.

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“Сегодня в Вильнюсе мы с Петером Сийярто обсудили развитие украинско-венгерских отношений в духе взаимного уважения и доверия. Приветствую открытие пунктов пропуска Косино-Барабаш и Звонково-Лонья. Венгрия также позволит транзит в Австрию для украинцев, путешествующих поездом”, — написал он.

Детали

По словам министра, он также будет рад приветствовать своего венгерского коллегу за несколько недель во время его визита в Киев и на Донбасс в качестве председателя Комитета министров Совета Европы.

Напомним

Австрия с 1 июля разрешила въезд вакцинированным украинском с целью посещения близких и друзей, а также с туристической целью.