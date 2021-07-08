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Кулеба: Венгрия позволит транзит украинцам, путешествующим в Австрию

Кулеба: Венгрия позволит транзит украинцам, путешествующим в Австрию

КИЕВ. 8 июля. УНН. Венгрия позволит транзит украинцам, путешествующим поездом в Австрию. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после разговора с венгерским коллегой Петером Сийярто, передает УНН со ссылкой на Twitter министра.

Цитата

“Сегодня в Вильнюсе мы с Петером Сийярто обсудили развитие украинско-венгерских отношений в духе взаимного уважения и доверия. Приветствую открытие пунктов пропуска Косино-Барабаш и Звонково-Лонья. Венгрия также позволит транзит в Австрию для украинцев, путешествующих поездом”, — написал он.

Детали

По словам министра, он также будет рад приветствовать своего венгерского коллегу за несколько недель во время его визита в Киев и на Донбасс в качестве председателя Комитета министров Совета Европы.

Напомним

Австрия с 1 июля разрешила въезд вакцинированным украинском с целью посещения близких и друзей, а также с туристической целью.

Источник: УНН
Теги: МИД, Украина, Венгрия, Австрия, Дмитрий Кулеба
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