Верещук: мы с белорусским народом, но против режима Лукашенко

КИЕВ. 8 июля. УНН. Член комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны, народный депутат от фракции “Слуга народа” Ирина Верещук прокомментировала акцию протеста у белорусского представительства в Киеве, передает УНН.

Она предположила, что митинг имел спланированный характер. И призвала правоохранителей исключить подобные инциденты в будущем.

“Если акция есть, и она действует не один день у посольства Беларуси — ее должны охранять, и она должна проходить мирным путем. И на этом не надо паразитировать”, — сказала Верещук в эфире ток-шоу № 1 Василия Голованова.



Нардеп напомнила, что в июне этого года ЕС утвердил новые секторальные санкции против Беларуси.

“Мы должны четко разделить: режим Лукашенко и белорусский народ. Мы с белорусским народом, но мы не поддерживаем действия Лукашенко, которые он сегодня делает и против Украины и против своего народа”, — подчеркнула Верещук.

Контекст

7 июля, в Киеве под белорусским посольством прошла акция в поддержку официальной белорусской власти, организованная главой украинского комсомола Михаилом Кононовичем. Он также является руководителем организации “Сябры Волыни”, которая позиционирует себя как организация этнических белорусов и внесен в базу “Миротворец”.

В ходе акции произошел конфликт с представителями украинских правых движений. Есть задержанные.

Несколько позже посольство Беларуси в Украине направило в МИД страны ноту.