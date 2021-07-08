Корабль ВМС США Yuma направился в Черное море

КИЕВ. 8 июля. УНН. Транспортно-десантный корабль ВМС США Yuma начал движение в сторону Черного моря для проведения операций с союзниками и партнерами по НАТО, сообщает УНН со ссылкой на информацию Шестого флота ВМС США.

Цитата:

"USNS Yuma (T-EPF-8) начал в северном направлении свой транзитный переход в Черное море для операций с нашими союзниками и партнерами по НАТО", - говорится в сообщении 6-го флота ВМС США в Twitter.

Справка

Корабль USNS Yuma - быстроходный корабль класса "Spearhead", этот класс предназначен для быстрой переброски войск, техники и других грузов. Одновременно судно может перевозить до батальона пехоты с техникой.

Дополнение

Украина в конце марта указала на усиление российского военного контингента вдоль границы с Украиной. Такие действия РФ вызвали беспокойство Запада и НАТО. По данным руководства ЕС и Украины, Россия разместила у границ Украины и в оккупированном Крыму более 100 тысяч военнослужащих. Российский министр обороны Сергей Шойгу объяснил концентрацию военнослужащих в этих областях "контрольными проверками". 22 апреля Минобороны России провело в оккупированном Крыму “межвидовые учения”, которые посетил Шойгу. Затем, также 22 апреля, Москва объявила об отводе войск.

В то же время Российская Федерация объявила о закрытии до октября 2021 года части акватории Черного моря, в районе Керченского пролива, соединяющего это море с Азовским, для военных кораблей и государственных судов других стран под предлогом военных учений. Запад реагировал на это критично.

На фоне этого свои суда в Черное море направили страны-члены НАТО, в том числе Великобритания и США.

Между тем, по сообщению российских СМИ, российские военные заявили, что после учений в оккупированном Крыму оставили в Черном море два больших десантных корабля Северного флота РФ — “Александр Отраковский” и “Кондопога”. Что касается российского военного контингента, то министр обороны Украины Андрей Таран 12 мая заявил, что Россия очень медленно отводит войска от границы с Украиной.

По последним данным, Россия отвела лишь небольшую часть своих войск, не более чем 12 000 из более чем ста тысяч.