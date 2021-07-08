Суды в Днепре: почему местная власть игнорирует решения судов

КИЕВ. 8 июля. УНН. В частности, суды в последнее время стали жертвами сомнительных публикаций в СМИ, которые, по информации из открытых источников, связывают с мэром Филатовым, пишут СМИ.

Например, во время демонтажа билбордов в Днепре СМИ, которые в открытых источниках связывают с Борисом Филатовым, стали активно писать неправдивую информацию на судей с целью заставить их отказаться от принципа законности в принятии своих решений касательно демонтажа билбордов.

2 июля произошел конфликт между сотрудниками КП “Муниципальная варта” и местными предпринимателями, журналистами, жителями города. По данным полиции Днепропетровской области, тогда пострадали сотрудник КП “Муниципальная варта” и горожане.

Основанием для сноса рекламных конструкций стало решение исполкома горсовета, принятое вопреки действующим решениям судов о запрете демонтажа. Более того, этот запрет поддерживал и апелляционный суд, о чем неоднократно писали местные СМИ. Подобная ситуация в городе происходила и во время демонтажа МАФов, когда, несмотря на решения судов, местная власть реализовывала все запланированное.

На фоне ситуации вокруг сноса билбордов в Днепре местные СМИ стали активно писать о деятельности судов в городе, причем не в положительном свете. Руководство Днепропетровского окружного административного суда пока не реагирует на выпады в свою сторону. То есть, судьи пока не получили поддержки со стороны руководства. Вероятно, это свидетельствует о нежелании вступать в конфликт с местной властью.

Отметим, независимость судов гарантирована Конституцией Украины. И любая попытка посягнуть на эту независимость подрывает не только основы государства, но и усиливает недоверие людей к институтам государственной власти.

Если не остановить эти провокации с судьями, то кто будет следующим...

Ранее СМИ писали, что “Муниципальная варта”, избивающая журналистов в Днепре, может быть связана с мэром Филатовым.