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Ветераны АТО обратились к депутатам Киевского горсовета не голосовать за заповедник "Вырлица"

Ветераны АТО обратились к депутатам Киевского горсовета не голосовать за заповедник "Вырлица"

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КИЕВ. 8 июля. УНН. 8 июля у Киевского городского совета на Крещатике проходит митинг ветеранов и инвалидов АТО. Ветеранские союза выступили против рейдерства земли в Дарницком районе, на котором планируется строительство центра реабилитации ветеранов АТО и ООС.

Активисты под Киевсоветом обращаются к обществу не дать депутатам проголосовать за заповедник “Вырлица”, потому что хотят видеть там центр реабилитации и красивую благоустроенную территорию.

Источник: УНН
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