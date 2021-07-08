Ветераны АТО обратились к депутатам Киевского горсовета не голосовать за заповедник "Вырлица"

КИЕВ. 8 июля. УНН. 8 июля у Киевского городского совета на Крещатике проходит митинг ветеранов и инвалидов АТО. Ветеранские союза выступили против рейдерства земли в Дарницком районе, на котором планируется строительство центра реабилитации ветеранов АТО и ООС.

Активисты под Киевсоветом обращаются к обществу не дать депутатам проголосовать за заповедник “Вырлица”, потому что хотят видеть там центр реабилитации и красивую благоустроенную территорию.