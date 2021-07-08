Эксперт рассказал, кто оказался в сложном положении после открытия рынка земли

КИЕВ. 8 июля. УНН. После открытия рынка земли с 1 июля в сложном положении оказались мелкие и средние фермеры, которые не смогут выкупить арендованную землю, на которой они работают годами. В чем кроется главная опасность для таких фермеров, объяснил член аграрного комитета, посол Фонда ООН по Глобальному Устойчивому Развитию народный депутат Вадим Ивченко, сообщает УНН со ссылкой на эфир телеканала "Украина 24".

Детали

Эксперт пояснил, что проследить происхождение средств почти невозможно, поэтому ничто не помешает юридическим компаниям на иностранные средства скупать землю, чего соответственно не смогут сделать фермеры-единоличники за отсутствия денег.

"Земельные законы в сложное положение ставят мелких фермеров. Поэтому не будет развития фермерства, а преимущество получат те, кто будет заполнять свои компании средствами из любой страны или фонда", - отметил Ивченко.

Кроме того, земельные законы не учли, например, фермеров-органиков, которые могут в один миг потерять арендованные участки земли, которые готовили к выращиванию органической продукции годами. Ведь главная проблема заключается в том, что преимущественное право покупки земли пока получили те, у кого есть финансовая возможность это сделать.

"У нас сегодня органическое производство - это стратегическое направление. Люди обрабатывали по 400-700 га, сделали капитализацию этой земли, она стоит теперь 10 тысяч евро. Они эту землю сделали экологически чистой, а теперь будут приезжать спекулянты, которые будут выкупать землю", - подчеркнул Вадим Ивченко.

Дополнение

Напомним, нардеп Вадим Ивченко во время своего визита в США по приглашению сенаторов в июле обсудит сотрудничество и дальнейшие инвестиции в Украину, в частности с большим американским бизнесом.