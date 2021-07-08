Миссия ОБСЕ: на Донбассе ухудшается ситуация безопасности на участках разведения

КИЕВ. 8 июля. УНН. В районе проведения операции Объединенных сил повышается общее количество нарушений и ухудшается ситуация безопасности на участках разведения сил и средств и вблизи них. Об этом говорится в заявлении специального представителя действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) посол Хайди Грау после очередных встреч ТКГ и ее рабочих групп в формате видеоконференций, передает УНН.

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"В течение последних двух недель наблюдается растущее число нарушений режима прекращения огня. Повышается общее число нарушений и ухудшается ситуация безопасности на участках разведения сил и средств и вблизи их", - сказала Грау.

Детали

По ее словам, в то же время СММ ОБСЕ сообщает об ограничении свободы передвижения и умышленных повреждениях технических средств и оборудования для наблюдения.

"Вынуждена констатировать, что стороны пока не продемонстрировали готовности к устранению зафиксированных СММ нарушений режима прекращения огня", - отметила посол ОБСЕ.

Дополнение

По итогам заседания ТКГ 7 июля в украинской делегации сообщили, что Россию призвали предоставить к следующему заседанию ТКГ актуализированные списки удерживаемых. Также Украина призвала ОБСЕ помочь визиту инспекторов МАГАТЭ на оккупированный Донбасс.